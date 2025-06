Gerry Scotti, retroscena: le sue richieste a Mediaset

Squadra che vince non si cambia. Gerry Scotti, il celebre conduttore Mediaset, è pronto a tornare con la sua Ruota della Fortuna su Canale 5. Le registrazioni del programma, come riporta Davide Di Maggio, sono già ai nastri di partenza. Il preserale diventa così una delle colonne portanti del Biscione.

Ma c'è appunto una novità rispetto allo scorso anno. Il padrone di casa del game che fu di Mike Bongiorno pare sia irremovibile: niente Ruota nell’access prime time della rete, come ipotizzato (e voluto) da più parti, perché, secondo il conduttore, non adatto a quello slot. Resta però il giallo su Striscia la Notizia. Cosa portare nella fascia oraria presidiata sino ad ora da Antonio Ricci, in alternanza con il Gabibbo? Come in tutto il resto, anche in questo caso Gerry Scotti sembra avere le idee chiare. E non avrebbe dubbi sul titolo: The Wall. Il programma, nato nel novembre di 8 anni fa, è andato in onda per due sole stagioni (oltre a quattro puntate speciali in prima serata) nelle strenne del 2017 e del 2018.