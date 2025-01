Donald Trump, "oh Canada!": il mondo impazzisce, ecco cos'ha pubblicato

08 gennaio 2025 a

Donald Trump è tornato. E lo ha fatto in grande stile. Dalla sua Mar-a-Lago, diventata per il momento la nuova Casa Bianca in Florida, ha tenuto una lunga conferenza stampa nel corso della quale ha lanciato delle provocazioni roboanti. Il presidente eletto ha parlato del Canada, il grande vicino degli Stati Uniti. E non ha nascosto la sua intenzione di usare la "forza economica" contro Ottawa. Il tycoon ha poi affermato la sua intenzione di rendere il Canada il 51esimo Stato americano. Ma non finisce qui. Su Instagram ha pubblicato una foto che ritrae proprio il Paese nordamericano con sopra di esso stampata la bandiera a stelle e strisce. "Oh Canada!", ha aggiunto in descrizione.

Non solo il Canada. Donald Trump ha menzionato anche la Groenlandia e Panama. Il tycoon non ha escluso l'uso della forza militare per un'eventuale riconquista del canale di Panama e per l'annessione della Groenlandia che al momento fa parte della Danimarca, Paese Nato. Rispondendo a una domanda specifica di un giornalista a Mar-a-Lago, il presidente eletto non ha risposto che non la userebbe. Più probabile l'utilizzo dei dazi per costringerli a trattare con lui.

Le parole di Trump hanno destato preoccupazione soprattutto dalle parti del Vecchio Continente. La Francia, per esempio, "esclude" che l'Unione europea consenta ad altri paesi "di violare i suoi confini sovrani", ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, reagendo alle minacce di annessione della Groenlandia lanciate da Trump. La Groenlandia, ha detto Barrot su France Inter - territorio autonomo della Danimarca, è "un territorio dell'Unione europea. È escluso che l'Ue consenta ad altre nazioni, quali che siano, di violare i suoi confini sovrani".