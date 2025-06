Spalletti, è finita: esonerato dalla guida della Nazionale, chi può arrivare

L’avventura di Luciano Spalletti come commissario tecnico della Nazionale italiana si chiude con l’esonero annunciato dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Dopo un incontro, Spalletti ha confermato: "Sarò sollevato dall’incarico. Non avrei mollato, ma è così". Visibilmente amareggiato, guiderà la squadra contro la Moldova, per poi risolvere il contratto, assumendosi le responsabilità: "Sono deluso da me stesso, la FIGC mi ha sempre supportato".

L’esonero segue la pesante sconfitta contro la Norvegia che ha messo a rischio la qualificazione al Mondiale 2026. La posizione di Spalletti era già fragile dopo l’eliminazione agli ottavi dell’Europeo 2024 contro la Svizzera, considerata una delusione. Subentrato a Roberto Mancini nel settembre 2023, Spalletti lascia dopo 23 partite, con 11 vittorie.

Gravina ha espresso il suo disappunto per l’approccio mostrato in Norvegia: "Si può perdere, ma non in quel modo. Con più determinazione, l’esito sarebbe stato diverso". Ha evidenziato le difficoltà del ritiro, con giocatori stremati e l’assenza di 8-9 elementi chiave, sottolineando la mancanza di preparazione contro una squadra fisicamente imponente. Sul futuro di Spalletti, Gravina era stato vago: "Non posso dirlo". La decisione, però, è arrivata rapidamente, segnando la fine di un percorso breve e tormentato, lasciando l’Italia a interrogarsi sul prossimo capitolo della sua Nazionale, con l’obiettivo di ritrovare competitività e identità per le sfide future. In pole position per la panchina c'è Pioli.