"Ecco perché non dovete mai cambiare posto in aereo"

Cambiare posto in aereo può sembrare un gesto gentile, ma secondo Leanna Coy, assistente di volo del Connecticut, è una scelta da evitare. In un video virale su TikTok intitolato “Perché non dovresti mai cambiare posto sull’aereo”, Leanna spiega che, se la persona con cui scambi il posto si comporta male, la responsabilità potrebbe ricadere su di te. Racconta un’esperienza personale come passeggera su un volo United Airlines per la Giordania: dopo aver accettato di cedere il suo posto, si è preoccupata che eventuali azioni scorrette della persona, come fumare in bagno, potessero essere attribuite a lei, dato che il suo nome era legato al posto originale.

Leanna sottolinea che rifiutare di cambiare posto è un diritto: “Hai pagato per quel posto, è tuo”. Non si tratta solo di comodità, ma di evitare potenziali problemi legati alla sicurezza e alla responsabilità. La sua collega Mitra Amirzadeh, assistente di volo di Orlando, intervistata dal Wall Street Journal, concorda, aggiungendo che chi si lamenta per non aver ottenuto il posto desiderato spesso non ha pagato il supplemento per sceglierlo. Entrambe le assistenti di volo invitano a pianificare con attenzione la scelta del posto al momento della prenotazione, per evitare richieste di scambio che potrebbero complicare l’esperienza di volo. In sintesi, mantenere il proprio posto non è solo una questione di principio, ma una precauzione per evitare guai inaspettati.