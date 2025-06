"Fermate la Flotilla": Greta nei guai, scattato l'ordine all'Idf

Il ministro israeliano della Difesa Israel Katz afferma di aver dato istruzioni all'esercito di impedire la missione di una nave di attivisti e diretta a Gaza. Lo riferisce Times of Israel. L'imbarcazione Madleen è stata organizzata da Freedom Flotilla . Tra i 12 attivisti a bordo ci sono Greta Thunberg, l'attivista brasiliano Thiago Avila, e Rima Hassan, membro franco-palestinese del Parlamento europeo. "Ho dato istruzioni all'Idf di agire affinché la Madleen non raggiunga Gaza. All'antisemita Greta e ai suoi amici, dico chiaramente: dovreste tornare indietro, perché non raggiungerete Gaza", afferma Katz in una dichiarazione."Lo Stato di Israele - ha aggiunto - non permetterà a nessuno di violare il blocco navale su Gaza, il cui scopo principale è impedire il trasferimento di armi ad Hamas, un'organizzazione terroristica omicida che tiene i nostri ostaggi e commette crimini di guerra".

Nel 2010 un blitz israeliano sulla nave turca Mavi Marmara, che stava cercando di forzare il blocco a Gaza, portò alla morte di 10 civili. Il mese scorso, un'altra nave della Freedom Flotilla, la Conscience, ha riferito di essere stata attaccata da un drone sulla rotta per Gaza, spingendo Cipro e Malta a mandare una imbarcazione di soccorso. Non sono state segnalate vittime. Nel corso del suo viaggio verso Gaza, la Madleen ha recuperato 4 migranti sudanesi che si erano gettati in mare per non essere rimpatriati in Libia. I quattro sono stati trasferiti su una nave della missione Frontex della Ue.