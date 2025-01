Biden annulla la visita in Italia, "le priorità ora sono altre"

09 gennaio 2025 a

a

a

"Le priorità ora sono altre". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di cancellare il viaggio ufficiale in Italia originariamente in programma questa settimana in risposta alla situazione di crisi causata dai vasti incendi divampati nella contea di Los Angeles, in California. Lo ha annunciato tramite una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

"Dopo essere rientrato questa sera da Los Angeles, dove ha incontrato la polizia, i vigili del fuoco e il personale di emergenza che stanno combattendo gli storici incendi, e aver approvato una dichiarazione di grave disastro per la California, il presidente Biden ha deciso di cancellare il suo imminente viaggio in Italia per rimanere concentrato sulla direzione della risposta federale nei prossimi giorni", si legge nella nota. Biden sarebbe dovuto partire oggi alla volta dell'Italia, dove aveva in programma un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un'udienza con Papa Francesco in Vaticano.

Video su questo argomento Los Angeles, vasto incendio a Pacific Palisades: oltre 13mila edifici minacciati dalle fiamme

Almeno cinque persone sono morte e decine di migliaia sono state costrette ad abbandonare le loro case a causa dei roghi, con i venti forti che complicano ulteriormente gli sforzi del personale impegnato a combattere le fiamme. Biden ha incontrato ieri i vigili del fuoco e il governatore della California Gavin Newsom durante una riunione in una stazione dei vigili del fuoco a Santa Monica. Il presidente ha definito la portata degli incendi "sbalorditiva", e ha promesso allo Stato il pieno sostegno del governo federale. Attualmente nella contea di Los Angeles divampano tre vasti incendi. Il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Tony Marrone, ha riferito a Biden che il dipartimento ha ottenuto l'assistenza di vigili del fuoco di Arizona, Nevada, Oregon e Washington. La Casa Bianca ha annunciato a sua volta l'invio di risorse federali nelle zone colpite della California, inclusi cinque aerei cisterna, dieci elicotteri per la lotta agli incendi e dozzine di autobotti dei vigili del fuoco del Servizio forestale degli Stati Uniti. L'incendio ha interessato anche la zona di Hollywood Hills, nei pressi di Runyon Canyon. L'area ospita numerose attrazioni famose, tra cui la scritta Hollywood, l'Hollywood Reservoir e il Griffith Park, che ospita il Griffith Observatory. Sono in tutto otto, spiega ancora Fox news, gli incendi boschivi che stanno bruciando nella contea di Los Angeles, tra cui i quartieri Pacific Palisades e Sylmar di Los Angeles e un altro nei pressi della città di Pasadena.

30mila evacuati, sfollati e distruzione a Hollywood: il rogo del secolo devasta Los Angeles

Nel frattempo, il presidente eletto Donald Trump, che si insedierà alla Casa Bianca la prossima settimana, ha chiesto le dimissioni del governatore della California Newsom, accusandolo di aver fallito nel contenere gli incendi in corso nell'area di Los Angeles. "Una delle parti migliori e più belle degli Stati Uniti d'America sta bruciando fino alle fondamenta. E' solo cenere e Gavin Newscum dovrebbe dimettersi. È tutta colpa sua!!!", ha scritto su Truth social. In un altro post pubblicato ieri Trump aveva definito "incompetente" Newsom, affermando che il governatore avrebbe scelto di salvare una specie di pesce a rischio, invece di inviare più acqua nel sud della California.