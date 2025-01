Donald Trump, rumors: incontrerà prima Giorgia Meloni di Starmer

13 gennaio 2025 a

Donald Trump, che sta per insediarsi alla Casa Bianca al posto di Joe Biden, potrebbe decidere di vedere Giorgia Meloni prima del premier inglese Keir Starmer, come invece accade di solito. L'onore del primo incontro, infatti, è in genere riservato all'alleato inglese con cui l'America condivide un passato comune e il trionfo nella seconda guerra mondiale. Questa volta, però, il tycoon eletto lo scorso novembre potrebbe cambiare le carte in tavola. Lo riporta il Guardian, spiegando che proprio per questo al numero 10 di Downing Street Starmer "trema". Se l'indiscrezione venisse confermata, per lui si tratterebbe di una figuraccia senza precedenti.

Per questo il Foreign Office sarebbe già al lavoro per far fronte al possibile sfregio, consigliando al capo del governo inglese "una risposta che salvi la faccia nel caso in cui dovesse finire in fondo alla lista". Insieme alla Meloni, anche il premier ungherese Viktor Orban sarebbe in pole position come uno dei primi a incontrare Trump nella stanza ovale dopo l'insediamento del 20 gennaio. L'occasione è la cosiddetta "Beauty parade", la sfilata di Capi di Stato e di governo alla Casa Bianca per parlare dei rapporti con gli Usa nei quattro anni della nuova presidenza.

Anche se per ora non c'è nulla di certo, anche secondo Peter Ricketts, ex ambasciatore del Regno Unito a Parigi, Trump potrebbe incontrare prima i capi di governo a lui più affini, "alleati fedeli", come li ha soprannominati il neopresidente eletto degli Usa. La sua prima volta alla Casa Bianca, invece, non regalò sorprese: nel 2017, al debutto del primo mandato, il tycoon rispettò la tradizione e incontrò la premier del Regno Unito Theresa May prima di tutti gli altri. May, in ogni caso, era a capo dei conservatori Tory. Starmer invece è a capo del partito laburista.