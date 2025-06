FdI stronca Schlein: lei va al Pride? Trova le differenze con Meloni

"Rischio guerra globale", "Andrò al Pride in Ungheria": la segretaria del Pd Elly Schlein ha fatto queste due dichiarazioni a distanza di poco tempo durante il suo intervento all'evento "Repubblica delle Idee" a Bologna. Nel primo caso, la leader dem si riferiva agli attacchi e ai contrattacchi tra Iran e Israele: "Serve una Ue che trovi una sua voce forte per evitare l’escalation", ha detto. Poi, rispondendo a un'altra domanda del direttore di Repubblica Orfeo, Schlein ha spiegato che prenderà parte al Gay Pride in Ungheria "insieme ai deputati del Pse".

Giorgia Meloni, invece, che pure si è detta preoccupata per quello che sta succedendo sulla scena internazionale, in questi giorni è impegnata in Canada per il G7. Con lei tutti i leader mondiali, a confronto sui conflitti in corso. Le ultime notizie relative a Schlein e Meloni sono state messe a paragone dall'account social di Fratelli d'Italia, che ha parlato di "differenze sostanziali" e poi ha commentato: "Fare politica è una cosa, fare propaganda un’altra. Fortunatamente, l’Italia ha Giorgia Meloni come Presidente".