Dario Fabbri, la rivelazione: "La vera ragione per cui Israele ha colpito l'Iran"

Nella puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri sera, 16 giugno, Dario Fabbri, noto analista geopolitico e direttore della rivista Domino, ha offerto un approfondimento cruciale sulle recenti tensioni tra Israele e Iran, focalizzandosi sull'escalation militare e sulle sue ramificazioni a livello globale. La discussione, inserita nel contesto di un conflitto che ha raggiunto il suo quinto giorno, ha messo in luce la complessità delle dinamiche in Medio Oriente e le implicazioni per il programma nucleare iraniano.

Fabbri ha le idee chiare: "Siamo di fronte a un'escalation senza precedenti," ha affermato riferendosi agli attacchi missilistici che hanno visto l'Iran rispondere a un'operazione israeliana contro la tv di Stato, un edificio che fungeva anche da centro di comunicazione per le forze armate iraniane. Questa mossa, secondo Fabbri, non solo ha intensificato il conflitto ma ha anche dimostrato la determinazione di Israele a colpire infrastrutture critiche.