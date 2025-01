Brasile, consigliera comunale non rieletta smonta e porta a casa water e lavandino

13 gennaio 2025 a

"Li ho pagati di tasca mia, questi sanitari erano stati acquistati con i miei fondi personali". E così un'ex consigliera comunale di San Paolo, dopo la mancata rielezione, ha ben pensato di smontare water e lavandini. È accaduto in Brasile, dove la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. Qui si vede lo staff di Janaína Lima impegnato a rimuovere i sanitari dal bagno dell’ufficio al termine del suo mandato, scaduto il 1° gennaio 2025, e portarli via.

Un gesto che scatenato la polemica, ma sul quale l’ex consigliera si giustifica su X: "Ho deciso di donare le attrezzature che avevo acquistato con le mie risorse personali alla camera. Ovviamente, né io né i miei collaboratori abbiamo bisogno di un wc". Le strutture, ha spiegato, erano state installate otto anni fa, quando era entrata in carica, e le ristrutturazioni erano state pagate di tasca sua.

Non solo, perché stando a quanto dichiarato dall'ex consigliera sarebbe stato il dipartimento legale a consigliarle di rimuovere tutti i beni installati personalmente al termine del mandato. Immediata la reazione di Adrilles Jorge, membro del Partito Laburista e suo successore: "Ho visitato l’ufficio e ho pensato che l’architettura fosse brillante. Ma ha portato via tutto. Hanno persino tolto il wc e il lavandino. Non ha detto che li avrebbe rimossi, e io non glielo avrei mai chiesto". E in attesa di una soluzione, ha aggiunto ironicamente che il suo staff avrebbe usato "un bagno comune".