Israele e Hamas, la diretta: tregua a Gaza, rilasciati i primi 3 ostaggi

Il giorno della tregua a Gaza, il giorno del rilascio dei primi tre ostaggi israeliani in mano ad Hamas dal 7 ottobre del 2023: si tratta di tre ragazze, Romi Gonen (24 anni), Emily Damari (28) e Doron Steinbrecher (31). Il cessate il fuoco è slittato di qualche ora per il ritardo con cui i palestinesi hanno consegnato le tre donne. Saranno 90 invece i detenuti palestinesi in Israele che verranno rilasciati dal governo di Benjamin Netanyahu. Di seguito, gli aggiornamenti in diretta:

Ore 17 - Le tre donne rilasciate sono in Israele

Gli ostaggi israeliani Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher hanno attraversato il confine dalla Striscia di Gaza in Israele, dopo 471 giorni di prigionia di Hamas. Le forze speciali dell'Idf stanno scortando i tre ostaggi in una struttura vicino al confine per un primo controllo.

Ore 16.39 - Migliaia in Piazza degli Ostaggi per il rilascio

Migliaia di persone sono in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv per accogliere a casa le tre donne israeliane che sono state liberate dalla prigionia di Hamas. Esultano, piangono, si abbracciano alla notizia che gli Ostaggi sono stati trasferiti alla Croce rossa. La Piazza degli Ostaggi è gremita di troupe televisive. La folla segue da uno schermo gigante le varie fasi del rilascio delle tre giovani donne.

Ore 16.21 - Consegnati alla Croce rossa i 3 ostaggi israeliani

Nella piazza di Gaza City è appena avvenuta la consegna da parte degli uomini della Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di Hamas delle tre donne israeliane detenute in ostaggio dal 7 ottobre scorso alla Croce Rossa, come stabilito dall'accordi per il cessate il fuoco. Le immagini sono state trasmesse in diretta da Al Jazeera. Romi Gonen, Doron Steinbrecher ed Emily Damari saranno ora trasferite in una base dell'esercito israeliano. Subito dopo il loro passaggio nell'auto della Croce Rossa, la folla riunita in una piazza di Tel Aviv è scoppiata in un lungo applauso. Molte persone si sono infatti riunite in attesa del rientro delle tre donne.

Ore 16.02 - Smentita da Tel Aviv, "ostaggi non ancora consegnati alla Croce rossa"

La Croce Rossa non ha ancora ricevuto in consegna da Hamas gli ostaggi israeliani Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher. Lo affermano fonti israeliane citate dal Times of Israel, smentendo che la consegna già avvenuta inizialmente riferita da Al-Arabiya.

Ore 15.54 - Le mamme delle ragazze liberate convocate nella base dell'IDF

Le mamme delle tre giovani donne che sono state ostaggio di Hamas fino a pochi minuti fa, ora consegnate alla Croce rossa, sono state convocate in una base dell'Idf vicino al confine della Striscia di Gaza. Accompagneranno le figlie durante il tragitto verso l'ospedale in cui saranno ricoverate per accertamenti, come previsto dal protocollo definito per accogliere gli ostaggi al loro rientro in Israele, scrivono i media israeliani.

Ore 15.47 - La Croce rossa conferma che le tre donne liberate sono in buone condizioni di salute

La Croce rossa internazionale ha comunicato alla parte israeliana che le condizioni di salute delle tre donne israeliane rapite e liberate oggi da Hamas, Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher, sono buone. Le donne sono attualmente in fase di trasferimento alle Forze di difesa israeliane (Idf) presso Netzarim, dove saranno prese in consegna e successivamente trasportate in Israele per ulteriori accertamenti medici e supporto psicologico. Nel frattempo, i media israeliani riferiscono che le Idf ha chiesto alle madri delle tre donne di recarsi presso un punto d'incontro in una base militare vicino al confine con Gaza. Da lì, le madri accompagneranno le loro figlie nel tragitto verso l'ospedale, offrendo un momento di ricongiungimento familiare immediato dopo mesi di separazione e angoscia. Il rilascio delle tre donne rappresenta la prima fase dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, mediato da Qatar, Egitto e Stati Uniti. L'intesa prevede uno scambio di ostaggi e prigionieri, oltre alla possibilità di far arrivare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Ore 15.42 - Saranno rilasciati 90 detenuti palestinesi

Sono 90 i prigionieri palestinesi che saranno liberati in cambio del rilascio dei tre ostaggi israeliani. Si tratta di 62 donne e 28 uomini di cui otto minori, nessuno condannato per omicidio. Lo riporta Haaretz aggiungendo che saranno trasferiti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.

Ore 15.31 - Ostaggi consegnati alla Croce Rossa

Secondo Al Arabiya, Hamas avrebbe consegnato i tre ostaggi israeliani alla Croce Rossa che sta ora iniziando a trasferire Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher alle IDF nell'area del corridoio di Netzarim. Gli ostaggi liberati Romi Gonen, Doron Steinbrecher ed Emily Damari sono stati trasferiti da Hamas alla custodia della Croce Rossa, ha confermato una fonte della sicurezza israeliana al Jerusalem Post.

Ore 15.23 - Katz: "Non fermeremo la guerra fino alla restituzione di ogni ostaggio"

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che Israele non porrà fine alla guerra nella Striscia di Gaza finché non saranno restituiti tutti gli ostaggi tenuti da Hamas. "Non fermeremo la guerra finché tutti non torneranno a casa", ha detto durante una visita a una struttura militare al confine di Gaza dove gli ostaggi liberati riceveranno le prime cure. "Sono venuto per assicurarmi che l'Idf sia pronto a proteggere le comunità e i soldati da qualsiasi attacco anche durante il cessate il fuoco", ha detto ancora Katz. Ihr 20250119T145108Z

Ore 15.11 - Trump, "tre meravigliose donne i primi ostaggi a uscire"

"Gli ostaggi iniziano a uscire oggi! Tre meravigliose giovani donne saranno le prime". Lo scrive il presidente eletto Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth, in riferimento all'accordo su cessate il fuoco e ostaggi in Medioriente la cui applicazione è iniziata oggi.