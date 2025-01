Trump, primo colpaccio: salva TikTok. "Grazie, presidente"

19 gennaio 2025 a

a

a

Ecco il primo colpaccio di Donald Trump. Alla vigilia della cerimonia di insediamento alla Casa Bianca, il presidente eletto degli Stati Uniti incassa il primo grosso successo diplomatico: TikTok conferma infatti di essere "in procinto di ripristinare il servizio" negli Usa, dopo che la piattaforma è stata oscurata per qualche ora in relazione al divieto in nome della sicurezza nazionale e dopo la promessa dello stesso Trump, determinato a "salvare" l'app. In una dichiarazione diffusa via X, TikTok ringrazia Trump per "la necessaria chiarezza e garanzia" che i provider non sarebbero stati penalizzati per aver consentito agli statunitensi di accedere all'app.

Su TikTok, app di condivisione di video di proprietà della società cinese ByteDance, Trump aveva annunciato "un ordine esecutivo" per domani "per estendere il periodo di tempo prima che i divieti della legge entrino in vigore" e "raggiungere un accordo" che salvaguardi la sicurezza nazionale. "Chiedo alle aziende di non lasciare che TikTok resti oscurato!", ha scritto Trump sulla sua piattaforma social Truth, assicurando che "non ci sarà alcuna responsabilità per le aziende che hanno contribuito a impedire che TikTok rimanesse oscurato" prima dell'ordine esecutivo. "Gli americani meritano di vedere la nostra emozionante inaugurazione lunedì, così come altri eventi e conversazioni", ha aggiunto, riferendosi all'ampia platea di utenti statunitensi della piattaforma. Trump ha anche prospettato una possibile soluzione: "Vorrei che gli Stati Uniti avessero una quota di proprietà del 50 per cento in una joint venture". "Senza l'approvazione degli Stati Uniti, non esiste TikTok", ha sottolineato.

Precedentemente Trump, sempre su Truth, ha pubblicato un breve post con l'appello "Salvate TikTok!", mentre ieri il presidente eletto, in un'intervista al canale di informazione Nbc News, ha anticipato che "molto probabilmente" avrebbe concesso a TikTok una proroga di 90 giorni della scadenza imposta a ByteDance per la vendita a un acquirente non cinese, scadenza fissata alla data di oggi, 19 gennaio. La possibilità della proroga è prevista nella legge approvata l'anno scorso dal Congresso con un largo consenso. Il presidente uscente, Joe Biden, ha lasciato la decisione al suo successore.

Ieri sera, meno di due ore prima che entrasse in vigore il divieto, TikTok è stata oscurata negli Stati Uniti. Agli utenti che provavano a usare l'app è apparso il seguente messaggio: "Spiacenti, TikTok non è disponibile al momento. Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok. Sfortunatamente, ciò significa che per ora non potete usare TikTok. Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavoreà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Restate sintonizzati".