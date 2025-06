Bombe Kab sull'Ucraina: micidiali, come funzionano

Le forze russe sono tornate a bombardare Kharkiv dopo i massicci attacchi nella notte. "Il nemico ha colpito nuovamente Kharkiv, questa volta con (bombe aeree teleguidate) Kab ", ha scritto su Telegram il sindaco della città, Ihor Terekhov . "Una persona è stata uccisa" e "diverse altre sono rimaste ferite", ha poi riferito il sindaco. Secondo il governatore dell'omonima regione, Oleg Synegubov, 5 persone sono rimaste ferite a seguito dell'ultimo raid. Nei precedenti attacchi russi della notte, tre persone sono rimaste uccise e 21 ferite a Kharkiv e due persone sono morte a Kherson. Mosca dunque non allenta la presa sull'Ucraina mentre si tenta faticosamente di far ripartire i tavoli delle trattative.

"Al momento, oltre 40 persone sono state ferite e una persona è morta a Kharkiv a causa di un attacco aereo russo. Si tratta di un altro omicidio brutale. Bombe aeree sono state sganciate sui civili in città - c'è persino un trenino per bambini nelle vicinanze. Questo non ha alcun senso militare. Questo è puro terrorismo". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky commentando l'ultimo attacco russo a Kharkiv. "E questo va avanti da oltre tre anni di guerra su vasta scala. Questo non può essere ignorato. Non si può chiudere un occhio. E questo non è un gioco. Ogni giorno perdiamo la nostra gente solo perché la Russia ritiene di poter agire impunemente. La Russia deve essere costretta fermamente alla pace", ha aggiunto. La situazione resta, purtroppo, tesissima.