Trump, guerra, conti e migranti: cosa farà nei suoi primi 100 giorni

20 gennaio 2025

Nelle cinquantanove rogne che Donald Trump ha promesso di risolvere da “dittatore” (sic) nelle prime ventiquattr’ore c’è tutto il programma elettorale del tycoon. Il sito di notizie Axios ha preso in esame 122 discorsi, conferenze stampa e interviste che The Donald ha fatto dal gennaio 2023 al dicembre 2024 e ha stilato l’elenco degli impegni presi per il primo giorno: tra gli altri, il repubblicano ha ripetuto 33 volte che farà cessare le ostilità tra Russia e Ucraina, 32 volte che chiuderà i confini, sei volte che darà la grazia ai rivoltosi dell’assalto a Capitol Hill, una volta che cancellerà delle tasse (la vaghezza non è di chi scrive, ma dell’oratore) che gravano sui pescatori. Che riesca a far tutto in una sola rotazione terrestre, in cento giorni o nell’intero secondo mandato, sono cinque i temi su cui Trump ha insistito di più.

DIFESA DEI CONFINI

Il primo è l’immigrazione illegale: ha promesso di chiudere il confine meridionale con il Messico, di ripristinare i divieti di viaggio da Paesi a maggioranza musulmana (il muslim ban del primo mandato) e di impedire ai rifugiati che arrivano «da aree infestate dal terrorismo» di entrare negli Usa. Il tycoon dovrebbe quindi firmare una serie di ordini esecutivi «per sigillare il confine e iniziare la più grande operazione di espulsione nella storia americana», ha dichiarato Stephen Miller, scelto come vice capo di gabinetto della Casa Bianca. In cima alla lista ci sono gli immigrati senza documenti accusati di crimini minori e le sanctuary cities, ovvero le città che limitano o negano la cooperazione con il governo nell’applicazione delle leggi sull’immigrazione, che saranno private dei fondi federali. Trump si è anche impegnato a porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, il che significherebbe che i figli di immigrati privi di documenti non otterrebbero automaticamente la cittadinanza statunitense (...)