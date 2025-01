Barron Trump e la frase sussurrata a Biden: "Scuro in volto", ecco la verità

22 gennaio 2025 a

a

a

Nel gennaio 2017, quando Donald Trump entrò perla prima volta alla Casa Bianca, Barron aveva solo 10 anni e venne tenuto il più possibile lontano dai riflettori. Ieri, invece, complice i due metri e un centimetro di statura, era impossibile non notarlo durante la cerimonia di giuramento in Campidoglio.

E il video che lo riprende mentre stringe la mano al presidente uscente Biden e gli sussurra qualcosa ha ottenuto in poche ore oltre mezzo milione di visualizzazioni. Dopo il saluto di Barron, Joe sembra incupirsi e in rete molti hanno azzardato che il giovane Trump abbia detto qualche frase sfrontata al presidente uscente. Invece, spiega Jeremy Freeman, specialista della lettura delle labbra, Barron ha semplicemente detto: «Buongiorno a lei, signore».

Pena di morte e tasse, le decisioni radicali di Donald Trump: altri due terremoti negli Usa



Il più piccolo dei Trump è l'unico figlio nato dal matrimonio tra il 47° presidente degli Stati Uniti e l’attuale moglie Melania ma vanta ben quattro fratelli, figli della prima moglie (deceduta) Ivana: Ivanka, Eric, Don Junior e Tiffany. Oggi 18enne, è cresciuto a New York City, frequentando scuole private di alto livello nell’Upper West Side. Dopo l’Inauguration Day del 2017, completò l’anno scolastico a Manhattan, prima di trasferirsi alla Casa Bianca, dove proseguì gli studi alla St. Andrew’s Episcopal School nel Maryland. Quando la presidenza di Trump terminò, nel 2021, la famiglia si stabilì in Florida, dove Barron concluse il liceo. Oggi frequenta il primo anno della Stern School of Business della New York University.