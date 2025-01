Hillary Clinton beccata così mentre Donald Trump parla: occhio a questo video

Il discorso di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump strappa un sorriso a Hillary Clinton. Accade mentre il tycoon si sofferma sugli obiettivi della sua America. E, annunciando una nuova "era dell'oro", Trump parla chiaramente di riprendere il controllo del Canale di Panama per spodestare la presenza cinese e di cambiare il nome al Golfo del Messico in "Golfo d'America".

Ma non solo, perché ammette di voler ampliare le mire espansionistiche degli Stati Uniti, spostandole dalla Groenlandia e dal Canada a Marte. "Perseguiremo il nostro chiaro destino verso le stelle, lanciando astronauti americani per piantare stelle e strisce sul pianeta Marte", afferma il presidente, assicurando che "l'ambizione è la linfa vitale di una grande nazione, e in questo momento, la nostra nazione è più ambiziosa di qualsiasi altra". Nel video del suo discorso, però, si vede chiaramente l'ex segretaria di Stato ridere. Seduta proprio nelle prime file dietro il capo della Casa Bianca, in compagnia del marito, la Clinton si lascia andare a una sonora risata.

