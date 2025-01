Trump, l'europarlamentare danese sbotta: "La Groenlandia non è in vendita, vaf***o"

22 gennaio 2025 a

"Caro presidente Trump, ascolti con molta attenzione. La Groenlandia fa parte del regno danese da 800 anni, più del doppio del tempo in cui sono esistiti gli Usa": l'eurodeputato danese Anders Vistisen lo ha detto durante il suo intervento alla seduta all'Europarlamento a Strasburgo. Poi, ha proseguito: "È parte integrante del nostro paese. Non è in vendita. Lasci che lo dica in parole che può capire: signor Trump, vaf*****lo!". L'europarlamentare ha condiviso il video del suo intervento su X e a corredo ha scritto: "Ogni vero patriota dovrebbe capire che questo è un attacco inaccettabile alla sovranità nazionale!".

Dopo lo sfogo, Vistisen è stato ripreso. "Se la traduzione è corretta - gli è stato detto - il termine da lei usato non è consentito in questo luogo. E ci saranno conseguenze al messaggio che è arrivato. In questo luogo di democrazia non va bene. Indipendentemente da ciò che si pensi di Trump, non è possibile utilizzare questo tipo di linguaggio". La questione Groenlandia è esplosa dopo che il presidente americano l'ha tirata in ballo, spiegando che il territorio dovrebbe essere degli Usa per motivi di sicurezza nazionale.

