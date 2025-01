Donald Trump, "cos'è questo? Uhhh...". Terrorizza il mondo in 3 secondi (e con una firma)

22 gennaio 2025 a

"Cos'è questo? Uhhh, questo è un grande ordine esecutivo". Ormai l'abbiamo capito, con Donald Trump tutto è show e anche le occasioni più istituzionali smettono di essere ingessate e paludate e diventano una fiera degli imprevisti. E così è stato anche al momento delle prime firme nella Stanza Ovale lunedì, subito dopo aver giurato formalmente come presidente degli Stati Uniti.

Dopo 4 anni di lontananza, il tycoon è tornato padrone della situazione con una carica dirompente ancora maggiore. E sui social è diventato virale il video, breve, in cui uno dei suoi assistenti gli passa un dossier da firmare tra i 50 ordini esecutivi del suo primo giorno da presidente-bis- "Cos'è questo?", domanda Trump. "L'uscita dall'Organizzazione mondiale della sanità", spiega il collaboratore. E Donald non sembra stare nella pelle: "Uh, questo è un grande ordine esecutivo". E via con la firma dell'ennesima rivoluzione che terrorizza un mondo, soprattutto quello occidentale, che in questi ultimi decenni si è basato su un multilateralismo che si è tradotto sempre più spesso in immobilismo, doppiopesismo, silenzi imbarazzanti. Decine le cartelline impilate sul tavolo dello Studio Ovale, ma quella in particolare potrebbe avere effetti clamorosi ben oltre i confini degli Stati Uniti.

E non è un caso infatti che dopo la decisione di Trump di ritirare gli Usa dall'Oms, il portavoce dell'agenzia delle Nazioni Unite Tarik Jasarevic abbia dichiarato che gli Stati Uniti sono "il più grande donatore singolo" e nel 2023 hanno contribuito per il 18% del budget, auspicando in un ripensamento. "Speriamo ci sia un dialogo costruttivo per il bene di tutti", ha aggiunto. Anche l'Ue si è detta preoccupata dall'uscita degli Usa dall'organizzazione: "Se vogliamo essere resilienti davanti alle minacce sanitarie globali dobbiamo avere una cooperazione globale nel settore della salute - ha detto Eva Hrncirova, portavoce della Commissione per la salute -. Confidiamo che l'amministrazione statunitense prenda in considerazione tutto questo prima del ritiro formale".