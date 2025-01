Trump, prima circolare interna: "Come dovete chiamare gli immigrati". Sinistra in tilt

23 gennaio 2025 a

a

a

Anche sui migranti Donald Trump piazza un primo durissimo colpo sulla "dittatura woke" dei democratici e sul loro lessico politicamente corretto. L'agenzia federale per l'immigrazione e le dogane degli Stati Uniti (Ice) ha disposto che i cittadini stranieri siano nuovamente definiti "alien" in tutte le comunicazioni interne ed esterne.

Lo indica un promemoria interno ottenuto dal sito d'informazione Axios, firmato dal direttore ad interim Caleb Vitello. La decisione revoca una direttiva del 2021, emanata durante l'amministrazione dell'ex presidente Joe Biden, che aveva sostituito il termine "alien" con "noncitizen" per adottare un linguaggio più inclusivo.

L'uso del termine "alien", presente nel testo della Legge sull'immigrazione e la nazionalità, è stato a lungo oggetto di dibattito negli Stati Uniti: i sostenitori delle restrizioni ai flussi migratori ne difendono l'uso, mentre gli attivisti per i diritti dei migranti lo criticano considerandolo offensivo. La decisione dell'Ice èin linea con l'approccio dell'amministrazione del nuovo presidente Trump, che ha annunciato un giro di vite sull'immigrazione e l'intenzione di ripristinare politiche più rigide, come il programma "Remain in Mexico" e la sospensione del diritto di cittadinanza per nascita. La direttiva attuale specifica inoltre che il termine "noncitizenship" sarà sostituito con "alienage". Perché le parole, come ricordava Nanni Moretti in Palombella rossa dando un ceffone a una giornalista un po' arruffona, "sono importanti". Stavolta però lo schiaffo arriva "da destra".