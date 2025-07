Lampedusa, "tutto sequestrato": fermato il veliero Nadir

Domenica, dopo 4 giorni in mare, sono invece sbarcati ad Ancona , dalla Ocean Viking di Sos Mediterranee altri 37 migranti, tra cui tre minori non accompagnati. La maggior parte delle persone tratte in salvo proviene dal Sudan, Paese colpito da una delle più grandi crisi umanitarie al mondo. "Ci auguriamo che vengano accolti con la dignità e la compassione che meritano", aveva afferma la ong.

"Abbiamo lavorato per impedire che ce ne fossero di più di sbarchi", aveva commentato invece al riguardo il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti sull'arrivo ad Ancona delle navi delle Ong. "Sono in continuo contatto con il sindaco Silvetti - aveva aggiunto il ministro degli Esteri - e cerchiamo di fare in modo che ci sia una distribuzione equa su tutto il territorio nazionale, così che Ancona non sia vittima di una sorta di discriminazione in negativo". "Dobbiamo fare in modo che tutta l'Italia possa svolgere lo stesso ruolo e non caricare un fardello pesante su una città come Ancona", aveva concluso Tajani. Una situazione critica che da anni Lampedusa conosce forse meglio di qualsiasi realtà italiana.