Musk ridisegna il mappamondo: "Come dobbiamo chiamare il Canale della Manica"

27 gennaio 2025 a

a

a

Una provocazione o un post ironico? Elon Musk ha suggerito di rinominare il Canale della Manica in "George Washington Channel", in onore del primo presidente degli Stati uniti. "Un nuovo nome per le acque che separano l'Inghilterra dalla Francia" ha scritto su X, allegando una mappa geografica dello stretto, dove è già indicato con il nome di George Washington.

Il riferimento del patron di Tesla sembra essere alle mire espansionistiche di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, nei primi giorni del suo secondo mandato, ha annunciato il cambiamento del nome del Golfo del Messico, ora chiamato Golfo d'America. In Alaska, poi, il monte Denali tornerà a chiamarsi monte McKinley, con dedica al presidente William McKinley.

Finita qui? Niente affatto. Nel frattempo, in una telefonata definita "infuocata" con la premier danese Mette Fredriksen, il tycoon ha chiarito di essere serio sulla volontà di prendersi la Groenlandia, nonostante la replica della Danimarca sul fatto che l'isola non è in vendita. Stando a quanto riportato dal Financial Times il colloquio sarebbe durato 45 minuti. "Trump è stato molto deciso - avrebbe riferito un funzionario -. È stata una doccia fredda. Prima era difficile prenderlo sul serio. Ma ora penso che sia una questione seria e potenzialmente molto pericolosa".

Elon Musk, clamorosa sorpresa nel sondaggio della Ghisleri: chi in Italia si schiera con lui

Ma perché Trump vuole la Groenlandia? Stando a quanto riferito in una conferenza stampa a Mar-a-Lago, il capo della Casa Bianca ha ammesso che "gli Usa ne hanno bisogno per la loro economia". Amministrata dalla Danimarca, e sede della base spaziale Pituffik, di proprietà degli Usa, l'isola rappresenta una "porta" sull’Artico, area su cui stanno posando gli occhi anche Russia e Cina per ampliare la propria sfera di influenza.