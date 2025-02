Trump, l'affondo contro Selena Gomez: "Migranti? Per cosa dovresti piangere"

01 febbraio 2025 a

Donald Trump a valanga contro Selena Gomez. La celebre pop star americana aveva diffuso un video sui social nel quale si lasciava andare a uno sfogo clamoroso, con tanto di pianto. L'argomento? Gli immigrati, espulsi proprio grazie a un ordine posto dal nuovo presidente degli Stati Uniti. Le immagini della cantante in lacrime avevano fatto il giro del mondo. E su di lei si era scatenato un polverone mediatico senza precedenti. Tanto da indurla a cancellare il video. Ma ormai la frittata era stata fatta.

La Casa Bianca ha pubblicato un video di risposta a Selena Gomez. E non ci è andata per il sottile. "Vedendo quel video, è difficile credere che sia autentico e reale, perché lei è un’attrice", ha detto una delle protagoniste del filmato. E ancora: "Non sai nemmeno per chi stai piangendo. E i nostri figli? Quelli brutalmente uccisi, stuprati, picchiati a morte e lasciati a terra da questi immigrati clandestini?".

Lo scorso martedì, ad accompagnare le immagini delle retate dell'Ice, si leggeva in un comunicato: "I criminali non potranno più nascondersi nelle scuole e nelle chiese d’America per sfuggire all’arresto. L’amministrazione Trump non legherà le mani alle nostre forze dell’ordine, ma si fida del loro buon senso".