Giorgia Meloni, la Francia la incorona con un'altra copertina: "La regina d'Europa"

A mille giorni dall'insediamento a Palazzo Chigi, Meloni gode di un forte consenso interno e crescente visibilità internazionale. Secondo il settimanale francese, la leader di Fratelli d'Italia incarna un equilibrio tra determinazione ed empatia, proiettando l'immagine di una donna sicura, popolare e in grado di tenere unita la coalizione di destra. Salita al potere il 22 ottobre 2022 con una coalizione che ha ottenuto il 44 per cento dei consensi, Meloni guida oggi uno dei governi più longevi della Repubblica. In questi tre anni ha implementato oltre cento riforme, tagliando il " reddito di cittadinanza " e il "superbonus" edilizio, riducendo il deficit pubblico dal 8 per cento al 3,4 per cento del Pil e registrando un record di occupazione. Il tasso di disoccupazione è sceso al 6,5 per cento , il più basso dal 2008. Secondo Valeurs Actuelles, Meloni ha saputo intercettare il favore del centro e del mondo imprenditoriale, moderando le rivendicazioni piu' euroscettiche e allineandosi pragmaticamente alla Commissione europea.

La leader italiana ha anche consolidato il suo profilo internazionale, mantenendo stretti rapporti con gli Stati Uniti, sostenendo l'Ucraina senza invio di truppe e coltivando una relazione stabile con Israele, pur prendendo occasionalmente le distanze da Benjamin Netanyahu. Secondo il sondaggista Livio Gigliuto, Meloni gode oggi del 42 per cento di opinioni favorevoli, dieci punti in più rispetto all'autunno 2022. "Gli italiani si riconoscono nella sua capacitaà di rappresentare il Paese in Europa", afferma. L'opposizione, priva di leadership e visione, fatica a contrastarla. Tuttavia, analisti come Lorenzo Castellani mettono in guardia da eccessive semplificazioni: "Meloni non è ne' un supereroe ne' una fascista. È una conservatrice pragmatica che sa parlare a tutte le anime della destra". Nonostante i risultati, restano criticità strutturali, come la bassa natalità, la stagnazione della produzione industriale e i vincoli dell'indebitamento. "Il suo vantaggio è evidente, ma mantenerlo sarà difficile", avverte l'economista Cesare Pozzi.