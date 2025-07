Elodie spianata per la foto con Diletta Leotta: "Razzola male"

Precisamente, riporta Chi Magazine, si tratta di un jet della " Top Jet Executive ": partenza Ibiza e destinazione aeroporto di Milano Linate. Nelle immagini si vedono le tre donne scendere dall'aereo lussuoso (non è noto il prezzo, ma per prenotarlo bisogna riempire un modulo sul sito dell'azienda).

Tra i quasi 200 commenti, la maggior parte sono rivolti a un aspetto: quello della sostenibilità. "Ormai viviamo in un mondo al contrario; a noi viene chiesto di rispettare l'ambiente invece loro non inquinano andando con un volo privato?", "Ma come Elodie che fa tanto l'ambientalista e prende il jet?", "Almeno la Leotta è più corretta: le piace il lusso e non fa discorsi di un certo spessore", "Elodie predica bene e razzola male" e poi l'immancabile "comuniste col Rolex". D'altronde quella contro i jet privati è battaglia ormai nota degli ambientalisti.