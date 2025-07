Karius, altro errore inspiegabile: il video che fa impazzire il mondo del calcio

"Una uscita catastrofica". Così in rete è stata battezzato l'ultimo exploit di Loris Karius, il portiere tedesco dello Schalke 04 nonché marito di Diletta Leotta. Siamo a Gelsenkirchen, davanti al proprio pubblico: si gioca l'amichevole tra i biancoblu della Vestfalia e gli spagnoli del Siviglia allenati dall'argentino Matias Almeyda, ex centrocampista di Lazio, Parma e Inter a cavallo di anni Novanta e Duemila.

L'attaccante degli ospiti Idumbo viene lanciato in profondità, sul filo del fuorigioco. Si presenta in posizione defilata davanti a Karius, sulla sinistra. E Loris che fa? Si accascia, letteralmente, in un goffissimo tentativo di chiudere lo spazio della porta all'avversario ma sbagliando completamente il tempo dell'uscita. Risultato: Idumbo si ritrova con il portiere sdraiato in terra "a pelle di Leone" e la porta spalancata. Sembra un gol fatto ma forse l'involontario effetto sorpresa causato dalla gaffe del tedesco spiazza pure l'attaccante degli andalusi, che anziché tirare mette in mezzo una palla molto tesa irraggiungibile per i compagni e che termina sul fondo.

Disperazione generale per il Siviglia, con Karius che allarga le braccia come se nulla fosse, nella tradizione dei grandi portieri che anche quando sbagliano in prima persona trovano sempre il modo di scaricare le responsabilità sul povero, malcapitato compagno di squadra (in genere, semplicemente il più vicino a loro). Per la cronaca, la partita viene comunque vinta 4-2 dagli spagnoli ma il risultato, di fronte alla prodezza al contrario di Karius, passa comunque in secondo piano. Ed è impossibile dimenticare il vero motivo per cui Karius è diventato un mito nel mondo del calcio (prima del matrimonio con Leotta, ovviamente): la performance horror della finale di Champions League 2018 contro il Real Madrid, con due drammatici svarioni che costarono la sconfitta 3-1 al Liverpool di Loris.