Kate Middleton a Cefalonia, rumors pesanti: il piano per la guarigione

Anche la famiglia reale inglese si è concessa una vacanza per sfuggire alla calura estiva. Per l'occasione, William e Kate hanno fatto le valige alla volta della Grecia. Insieme a loro, i tre principini George, Charlotte e Louis, e naturalmente i nonni Carole e Michael Middleton, ormai inseparabili accompagnatori dei viaggi di piacere della royal family. La meta? Cefalonia.

Stando a quanto ha sempre sostenuto Kate Middleton, la natura rappresenta un mezzo cruciale per riacquistare la salute e l'energia. Soprattutto dopo la sua malattia e le conseguenti terapie pesanti a cui ha dovuto sottoporsi. "Rappresenta uno spazio vitale in cui ritrovare equilibrio, pace e connessione in un mondo frenetico", ha spiegato la principessa del Galles. Un'opinione condivisa anche dall'erede al trono William. Il futuro re ha dichiarato infatti apertamente che oggi, il suo obiettivo principale, è quello di sfruttare al massimo il tempo insieme con la sua famiglia. La coppia è consapevole di aver ricevuto una sorta di seconda possibilità. Secondo un amico fidato di William, per il futuro re è importante intensificare il suo legame con Kate, condividendo "più cene romantiche, passeggiate prolungate e vacanze all’insegna del relax e dell’intimità".