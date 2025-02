Israele, 37enne italiana fermata e arrestata all'aeroporto: cosa le hanno trovato in valigia

01 febbraio 2025 a

Fermata in Israele, con 10 chili di droga sintetica nella valigia, una donna italiana di 37 anni. L'arresto è avvenuto all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E l’accusa è di aver trasportato una ingente quantità di ketamina. le forze dell'ordine indagano ora per traffico internazionale di droga. L'episodio risale a una settimana fa, venerdì 24 gennaio. Da quel giorno – come si apprende da fonti della Farnesina citate dal Corriere della Sera - la donna, proveniente da Prato, sarebbe detenuta in un carcere femminile israeliano a poca distanza dalla capitale.

Domani, domenica 2 febbraio, sarebbe prevista l’udienza di convalida del suo fermo, cui la 37enne potrà partecipare per eventualmente dichiararsi colpevole o innocente e spiegare, nel caso, le sue ragioni. Prima di sapere cosa fosse successo, i suoi familiari avevano presentato denuncia di scomparsa non vedendola rientrare dall’estero. Quello della donna, stando a quel che sapevano loro, avrebbe dovuto essere solo un "breve viaggio di piacere". Dopo che la Questura aveva attivato le procedure per le ricerche, la madre della donna era stata informata del fermo. A seguire la vicenda anche il governo, in particolare il sottosegretario al Ministero degli Esteri con delega ai detenuti italiani all’estero, Giorgio Silli.