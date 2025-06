Usa-Iran, cresce il rischio attentati: scatta l'allarme

Cresce il rischio di attentati e attacchi hacker dopo i raid degli Usa contro i siti nucleari iraniani della scorsa notte. A lanciare l'allarme è stato il dipartimento di Sicurezza interna degli Stati Uniti, che così ha messo in guardia tutti. Tra i maggiori pericoli ci sono dei possibili attacchi informatici di basso livello contro le reti statunitensi per mano di hacker-attivisti filo-iraniani. “Attori informatici affiliati al governo iraniano potrebbero condurre attacchi contro le reti statunitensi", si legge nel bollettino diffuso dal dipartimento guidato da Kirsti Noem.

L'Iran, poi, "è da molto tempo impegnato a colpire funzionari del governo degli Stati Uniti che considera responsabili della morte di un comandante militare iraniano ucciso nel gennaio 2020 (il generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid americano all'aeroporto di Baghdad, ndr) - prosegue la nota -. La probabilità che estremisti violenti si mobilitino in modo indipendente in risposta al conflitto aumenterebbe probabilmente se la leadership iraniana emanasse una sentenza religiosa che chieda rappresaglie contro obiettivi nella Patria".