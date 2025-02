Salvatore Sinagra, il titolare del locale: cosa è successo un attimo prima del pestaggio

04 febbraio 2025 a

a

a

Marcantonio, il titolare del Sin Novembre - il locale dove è stato aggredito Salvatore Sinagra, ha raccontato che cosa è accaduto quella sera. Lo scorso 25 gennaio il giovane 30enne è stato pestato. Poi è stato ricoverato in pericolo di vita con il cranio fratturato nel reparto di rianimazione dell'University Hospital of gran Canaria Dr. negrìn di Las Palmas, a Gran Canaria.

"Salvatore e un suo amico stavano giocando a calcio balilla, poi sono intervenute altre persone, hanno iniziato a discutere non so per quale motivo e sono usciti in terrazza. Quell’uomo lo ha colpito in faccia, lui è caduto a terra. L’ho aiutato a rialzarsi, fatto sedere su una sedia e gli ho dato dell’acqua - ha spiegato Marcantonio -. Poi è arrivata l’ambulanza e lo hanno portato via. Sembrava stesse bene. Era un po’ intontito per il colpo ma non aveva sangue. Sembrava - ha poi aggiunto - non avesse nulla".

Salvatore Sinagra in coma dopo un pestaggio a Lanzarote: chi è l'uomo fermato dalla polizia

L'uomo ha spiegato al Corriere della Sera di essere il titolare del locale da ben 14 anni. E ha confessato di non ricordare che fossero avvenuti in passato episodi di questo tipo. "La gente viene qui per mangiare, per il karaoke o a vedere le partite. Anche Salvatore veniva spesso qui. L'altro - invece - molto alto e grosso di corporatura lo avevo visto poche volte".