Evelyn de Rothschild, accuse di violenze al banchiere: "Lui seduto alla scrivania, a cosa mi ha costretto"

Ombre sull'immagine di Evelyn de Rothschild, il noto banchiere scomparso nel 2022 a 91 anni. L'imprenditore britannico, per decenni alla guida della banca d’affari Rothschild & Sons, è stato accusato di molestie e violenze contro giovani dipendenti. Violenze che sarebbero state messe in atto anche nel suo ufficio. A raccogliere le testimonianze il quotidiano britannico The Guardian. Mentre sono almeno otto le persone che hanno puntato il dito contro il filantropo, spiegando di averlo fatto solo adesso perché prima avevano paura delle conseguenze.

Il Telegraph, che in passato ha avuto Rothschild nel board, ha poi rivelato il contenuto di una mail interna alla banca nella quale si chiarisce che, quando nel 2004 il barone lasciò la presidenza, non fu per un normale avvicendamento ma proprio per la denuncia accertata di una donna. "Il caso fu indagato immediatamente, gestito in modo appropriato, con pieno supporto per la collega coinvolta", si legge nel testo inviato ai dipendenti. Poi è stato precisato anche che "non abbiamo trovato alcuna traccia di altre denunce relative a Sir Evelyn". Gli episodi sarebbero avvenuti soprattutto negli anni Novanta.

Una donna, in particolare, ha dichiarato di essere stata palpeggiata sotto la maglietta e sotto la biancheria intima; un’altra di essere stata costretta a un atto sessuale mentre lui era seduto alla scrivania. "Era il suo regno e godeva di dominio assoluto, molti sapevano", avrebbe rivelato al Guardian una fonte all’interno della banca. De Rothschild ha lavorato nelle aziende di famiglia per oltre quarant’anni e per oltre venti è stato presidente della NM Rothschild. E adesso, dopo tutte le accuse, il timore dei vertici del gruppo è che il possibile polverone possa travolgerli in maniera irreparabile.