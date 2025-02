Ristorante, "volevo lamentarmi per il cibo freddo ma il tatuaggio della cameriera mi ha frenato"

20 febbraio 2025 a

"Il mio cibo era freddo e volevo lamentarmi con la cameriera. Poi ho visto il tatuaggio con punto e virgola e mi sono fermato": il racconto è quello del tiktoker Kambiz che, dopo aver atteso a lungo la cena, ha ricevuto un pasto freddo. Una situazione spiacevole per cui il ragazzo, come raccontato da lui stesso in un video sul social, stava per lamentarsi con la cameriera. Poi, però, dopo aver notato un tatuaggio sul braccio sinistro della cameriera, ha deciso di non dire nulla. Il tatuaggio in questione è quello di un punto e virgola.

Secondo la Project Semicolon Foundation, il tatuaggio del punto e virgola serve a rappresentare individui che lottano contro istinti suicidi o che hanno vissuto il dolore di perdere una persona cara in questo modo. Come riportato da Daily Dot, il segno di interpunzione è un simbolo che rappresenta queste lotte: "È il logo universale per la salute mentale e la prevenzione del suicidio in tutto il mondo".

Per la Park Slope Therapy "questi tatuaggi servono come segno di solidarietà e supporto. Serve per riconoscere le persone che hanno combattuto contro depressione, ansia, autolesionismo e altri problemi di salute mentale". Il punto e virgola, inoltre, viene utilizzato per rappresentare "una pausa, piuttosto che una fine, nel proprio percorso di vita".