In quelle stesse ore il presidente russo Vladimir Putin era in visita nella regione di confine di Kursk. L'agenzia di stampa Ria Novosti riferisce di un incontro con la leadership della regione e i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. Una delle questioni più importanti sollevate da Putin ha riguardato la ricostruzione della regione di Kursk in seguito alla controffensiva messa in atto dall'Ucraina lo scorso agosto. In particolare, il presidente russo ha ordinato di mantenere il pagamento di 65 mila rubli (approssimativamente 721 euro) per gli abitanti della regione sino al loro ritorno nelle rispettive abitazioni. Inoltre, Putin ha chiesto di aumentare la squadra di sminamento "in modo da poterlo fare il prima possibile". Il leader russo ha anche sostenuto l'idea di stanziare denaro per la riparazione dei locali inabitabili a spese dei fondi di bilancio. "(Le Forze ucraine) stanno cercando di avvicinarsi al nostro confine", ha detto. Putin ha aggiunto che la situazione nelle zone di confine "rimane difficile anche dopo la liberazione dei territori".



‼️ "Iskander" ha incenerito il campo di addestramento delle forze speciali nemiche nella regione di Sumy



▪️Un potente attacco missilistico è stato effettuato su una concentrazione nemica nella zona di Shostka, nell'Oblast' di Sumy.

▪️Il filmato mostra il nemico muoversi in… pic.twitter.com/h1sR9kBFkq — Erny110393 (@erny110393) May 20, 2025