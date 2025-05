Jannik Sinner deriso negli spogliatoi a Roma? E Alcaraz...

Si sente l’urlo “Campioniii…”. Nell’entusiasmo generale, alcuni collaboratori si sono fatti prendere troppo dall’euforia, allora Alcaraz è dovuto intervenire prontamente per dire di abbassare i toni ed il volume degli schiamazzi, in segno di rispetto ed educazione nei confronti di Sinner, che non era molto distante negli spogliatoi. Alcaraz ammonisce tutti: “"Shhhh… non sappiamo se sono ancora qui ".

Bisogna saper vincere, dunque, e nessuno sconfitto merita di subire eccessi di gioia altrui. Se Alcaraz ha nel mirino la posizione n.1 del ranking, dove vuole scalzare Sinner, ciò non significa che debba mai mancargli di rispetto. Il vero senso dello sport sta in questi comportamenti. E c’è da dire che anche Sinner ricambia questo savoir faire, già sul campo romano e nel momento in cui doveva fare il suo discorso di ringraziamento al termine della finale ha avuto l’accortezza di chiedere ad Alcaraz se dovesse parlare in inglese o in spagnolo per consentirgli di capire. Alcaraz gli ha risposto che poteva parlare tranquillamente in italiano e Sinner, provocatoriamente, gli ha detto: "Carlos, bravo e complimenti a te e a tutta la squadra. Avete fatto un grandissimo lavoro. Sei sicuramente da battere a Parigi, quindi m'ha fatto piacere sfidarti qui". Insomma, se non è una bella rivalità questa…