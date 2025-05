Affari Tuoi, Ilaria scatena la bufera: cosa le sfugge sul finire della partita

Social in subbuglio per la scelta di Ilaria, concorrente di Affari Tuoi. La ragazza, che ha giocato con la sorella Federica nella puntata in onda martedì 20 maggio su Rai 1, si è trovata a un passo dal bottino massimo da 300mila euro. La sua decisione di accettare l'offerta da 62mila euro, con ancora in gioco i pacchi da 10mila, 50mila e 300mila, ha suscitato clamore non tanto per la cifra incassata, quanto per il modo in cui ha gestito la fase finale.

Sì, perché sul finire della partita ha confessato il numero che più le piaceva: il 6. Da qui la decisione del Dottore di non offrirle più il cambio del pacco. Una svista, quella della giovane concorrente della Lombardia, che per i telespettatori le sarebbe costata cara.