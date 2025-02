Afd, la bomba di Chrupalla: "Ecco chi vogliamo cacciare dall'euro"

22 febbraio 2025 a

"Se non si rispettano i trattati europei, questi Paesi mettono a rischio l’euro": Tino Chrupalla, portavoce e capogruppo del partito tedesco Alternative für Deutschland, lo ha detto in un'intervista a La Stampa parlando dei Paesi dell’Eurozona con alto indebitamento, tra cui l’Italia. "Nel nostro programma - ha aggiunto il portavoce del partito in corsa alle elezioni di domenica - c’è ancora l’uscita dall’euro, perché è nei nostri principi fondamentali dal 2013. L’euro è diventato debole. Abbiamo alti tassi di inflazione nell’area euro, i trattati di Maastricht non vengono rispettati, per esempio nel caso del nuovo indebitamento in Italia. Ma dobbiamo discutere se non abbiamo perso il momento giusto per uscirne, se un’uscita non sarebbe troppo costosa per tutti. La domanda è: i Paesi dell’Unione monetaria possono aderire ai trattati in modo da stabilizzare la moneta?".

La sua proposta dunque è "rispettare i criteri: gli italiani devono fare i compiti a casa. Ridurre il nuovo debito. Anche per i pagamenti delle pensioni: il livello delle pensioni in Italia è molto più alto che in Germania. Non ci si deve meravigliare che non rispettando i criteri sul debito si alimenta l’inflazione nell’Euroarea, che comporta una svalutazione".

Secondo lui, però, tra la Germania e l'Italia ci sarebbero diverse analogie "per quanto riguarda la politica migratoria e rispetto alla protezione delle frontiere europee". Parlando, invece, dell'esclusione dell'Europa dai colloqui sull'Ucraina, Chrupalla ha detto: "L’Europa ha fatto tutto il possibile per essere esclusa. Il nostro ministro della Difesa Pistorius ha detto che non vogliamo sederci al tavolo degli ultimi, ma non siamo nemmeno lì. Perché ci siamo sempre posizionati in modo unilaterale. Come AfD abbiamo sempre criticato il governo per non essersi impegnato nei negoziati. Trovo deplorevole che queste trattative si svolgano in Arabia Saudita e non a Berlino".