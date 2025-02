Ucraina, rumors: "Vladimir Putin vuole annunciare la vittoria il 24 febbraio"

21 febbraio 2025 a

Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio, terzo anniversario dell'aggressione russa. Lo hanno riferito tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini. I servizi di intelligence militare ucraini hanno affermato inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita per imporre le sue condizioni di pace al mondo, cercando di dipingere i governi in Europa che sostengono Kiev come "nemici della pace", ha scritto Kyiv Independent. Non sono state annunciate decisioni concrete in seguito all'incontro tra le delegazioni americana e russa, ma l'esclusione dell'Ucraina ha suscitato allarme a Kiev e in Europa.

Intanto il Cremlino si preparare a interfacciarsi con il suo partner più importante. Vladimir Putin ha in programma presto un colloquio telefonico con il presidente cinese Xi Jinping per informarlo dei risultati dell'incontro a Riad tra gli Usa e la Russia. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Interfax.

Sul fronte interno, invece, Putin conta di vedere tornare le aziende che hanno lasciato Mosca in questi ultimi tre anni. Lo zar ha detto che alle aziende russe dovranno essere garantiti certi vantaggi nei confronti delle concorrenti straniere che vorranno tornare a operare nel Paese dopo averlo lasciato in seguito al conflitto in Ucraina. "Possiamo regolamentare opportunamente il rientro sul nostro mercato di chi vuole rientrare, creando e mantenendo vantaggi per i nostri stessi produttori", ha detto Putin, citato dal servizio stampa del Cremlino, in un intervento a un forum sul futuro dell'industria chimica. "Questo deve essere fatto in modo sottile, con attenzione, ma deve essere fatto senza fallo", ha aggiunto il presidente, sottolineando che tali azioni dovranno avvenire nel quadro delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto).