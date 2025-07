Maria Zakharova, "perle ai porci": lo sfregio russo all'Italia

Il Cremlino non ci sta. Parla di una «persecuzione senza precedenti», difende il suo maestro, cita (in italiano) il Vangelo: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi». Non sono solo italiani, i guai che Gergiev adesso deve fronteggiare (è stato licenziato anche dalla direzione della Filarmonica di Monaco; ha perso performance a Rotterdam, a New York, a Vienna; è stato praticamente bandito dal Canada): ma tutto è nato da un appello di Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny, e da una denuncia dell’eurodeputata del Pd Pina Picerno. È Picerno, infatti, che Mosca adesso accusa di «discriminazione su base nazionale»: «I neobandieristi residenti in Italia hanno annunciato una raccolta firme (la petizione lanciata dopo le proteste di molti cittadini ucraini ha raccolto oltre 16mila sottoscrizioni, ndr) e l’acquisto di tutti i biglietti per sabotare l’evento con un flash-mob provocatorio» al punto che «nelle peggiori tradizioni del Maidan si prevedeva l’arrivo in pullman di teppisti neonazisti».