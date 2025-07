Russia, aereo disperso con 49 persone a bordo: "Sta bruciando, sono tutti morti"

"Non ci sono superstiti". Drammatico il bilancio dell'incidente occorso a un aereo passeggeri Antonov An-24, in volo da Blagoveshchensk a Tynda nell'estremo est della Russia al confine con la Cina, scomparso dai radar nella regione russa dell'Amur. La fusoliera del velivolo che trasportava 49 persone, di cui 43 passeggeri (cinque i bambini) e 6 membri dell'equipaggio, è stata ritrovata in fiamme da un elicottero Mi-8 dell'Agenzia federale dei trasporti aerei, riferisce la Tass. Si trova sul pendio di una montagna a 16 chilometri da Tynda, vicino villaggio di Kuvykta.

A comunicare la sparizione dell'aereo era stato in mattinata il governatore regionale Vasilij Orlov. A quanto risulta il volo "scomparso' "non si è messo in contatto" con le autorità competenti.

Il velivolo appartiene alla compagnia Angara Airlines e, secondo fonti locali, il contatto sarebbe stato perso a pochi chilometri dall'aeroporto di Tynda. Il tragico incidente arriva a poche ore da un altro episodio: ieri un aereo FlyOne in volo da Erevan ha effettuato un atterraggio d'emergenza per un guasto tecnico. Alcuni passeggeri hanno richiesto assistenza medica a causa dello stress subito.