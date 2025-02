"Sono io la piccola Maddie McCann": finisce in carcere, la svolta è sconcertante

21 febbraio 2025 a

E' finita malissimo la storia della ragazza che ha affermato di essere Madeleine McCann. La 23enne polacca, Julia Wandelt (ma nota alle cronache anche come Julia Wandel), sosteneva di avere prove inconfutabili, compreso un test del Dna che confermasse la sua vera identità. Sarebbe stata lei, insomma, la piccola Maddie, la bimba inglese scomparsa misteriosamente a 3 anni nel 2007 in Portogallo, dove era in vacanza con i suoi genitori. Una storia terribile che per anni ha angosciato l'Europa intera tra svolte annunciate, smentite e sospetti su un mostruoso giro internazionale di pedofilia.

Ora la Wandelt però è stata incriminata formalmente di stalking dalle autorità britanniche: avrebbe perseguitato il padre e la madre di Maddie. Per questo è stata arrestata mercoledì scorso all'aeroporto di Bristol insieme a una donna di 60 anni. Le due erano appena atterrate in Inghilterra provenienti da Breslavia.

"Maddie McCann sono io, ecco il test del dna che lo dimostra": il mistero è finito?

Il profilo della 23enne polacca è ad altissimo sospetto di mitomania: tra il 3 gennaio 2024 e il 15 febbraio 2025 avrebbe perseguitato i coniugi McCann, dopo aver creato un account Instagram in cui rivendicava di essere Maddie senza però avere vere prove. Anzi, l'unico test scientifico in suo possesso, un test del Dna effettuato nell'aprile del 2023, aveva dimostrato l'esatto opposto, e cioè che tra lei e Maddie non c'era alcuna corrispondenza. La Wandelt, evidentemente alla ricerca di pubblicità, aveva anche chiesto scusa a mamma e papà McCann.