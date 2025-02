Usa, Donald Trump fa impazzire la sinistra: "Governeremo decenni"

23 febbraio 2025 a

Donald Trump non si smentisce. Sul palco sale in anticipo rispetto alla scaletta diffusa dalla Conservative Political Action Conference. Il presidente degli Stati Uniti, attesissimo, prende la parola dopo il videocollegamento di Giorgia Meloni. E come primo passo rivendica, a poco più di un mese dal suo ritorno alla Casa Bianca, di aver già centrato l’obiettivo: «Stiamo finalmente liberando il Paese, stiamo mantenendo le nostre promesse». Un riferimento alle misure varate dal giorno del suo insediamento allo Studio ovale. Misure destinate a cambiare in profondità gli Usa. L’obiettivo, ambizioso, è quello di costruire una maggioranza che «guiderà il Paese per generazioni». (...)