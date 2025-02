Dan Bongino, pazzesco negli Usa: chi è il nuovo numero 2 dell'Fbi nominato da Trump

24 febbraio 2025 a

a

a

"Grandi notizie per le forze dell'ordine e la giustizia americana! Bongino, uomo dal profondo amore e dalla grande passione per il nostro Paese, è il nuovo vice del miglior direttore di sempre, Kash Patel". Con queste parole Donald Trump ha annunciato su Truth il nome del nuovo numero 2 dell'Fbi. Si tratta di Dan Bongino, un podcaster di area conservatrice.

Bongino ha un master in psicologia. Ed è un ex agente di polizia poi passato ai Servizi segreti. Poi, nel 2012, 2014 e 2016, ha tentato la cariera politica ma senza successo, perdendo tutte le corse al Senato e al Congresso. Da circa dieci anni collabora con Fox News e di recente si è reinventato podcaster. Oggi è il conduttore del Dan Bongino Show, uno dei podcast più popolari d’America, secondo per ascolti nella classifica di Spotify. "È stato membro del dipartimento di Polizia di New York, un agente speciale altamente rispettato del Servizio segreto degli Stati Uniti, e oggi è uno dei podcaster di maggior successo del Paese, qualcosa a cui è disposto a rinunciare per servire", la descrizione che ne fa Trump.

Sinistra insofferente alle idee altrui: è una guerricciola civile strisciante

Secondo il New York Times, i due nuovi vertici dell'Fbi voluti da Trump sono la coppia "meno qualificata e la più partigiana nella Storia della principale agenzia federale investigativa, 38mila dipendenti e un budget da 11 miliardi di dollari, fin qui nota per la sua indipendenza da ogni forma di governo". Tra l'altro, la nomina di Bongino non è a rischio. Diversamente dal numero uno dell'Fbi, il secondo in comando non ha bisogno di un voto favorevole da parte del Senato.