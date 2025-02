Viktor Orban, uno tsunami sulla Ue: "Buona fortuna che Dio benedica la Germania"

24 febbraio 2025 a

Il premier ungherese Viktor Orban si è congratulato con la leader dell'ultradestra tedesca Alice Weidel per il risultato ottenuto alle elezioni. "Il popolo tedesco ha votato per il cambiamento in numero immenso. Voglio congratularmi con Alice Weidel per aver raddoppiato la quota di voti di AfD. Buona fortuna e che Dio benedica la Germania!", ha scritto Orban su X, senza invece menzionare il futuro cancelliere leader della Cdu, Friedrich Merz.

Anche dagli Stati uniti sono arrivate parole di giubilo dai vertici delll'amm9inistrazione Trump. Il capo del dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), il miliardario Elon Musk, si aspetta che il partito di estrema destra AfD, arrivato secondo alle elezioni del Bundestag tedesco, vinca le prossime elezioni. Prima delle elezioni di ieri, Musk aveva dichiarato che AfD era "l'unica speranza per la Germania". "Congratulazioni Alice Weidel! A questo ritmo di crescita, l'AfD diventerà il partito di maggioranza entro le prossime elezioni", ha scritto su X ribadendo le sue congratulazione alla leader del partito.

Donald Trump, invece, ha ribadito l'importanza della vittoria di un partito conservatore in Europa. "Sembra che il partito conservatore in Germania abbia vinto le grandi e attesissime elezioni. Proprio come negli Stati Uniti, il popolo tedesco si è stancato dell'agenda priva di buon senso, soprattutto in materia di energia e immigrazione, che ha prevalso per molti anni. Questo è un grande giorno per la Germania e per gli Stati Uniti d'America sotto la guida di un signore di nome Donald J. Trump. Congratulazioni a tutti - molte altre vittorie seguiranno!!!", ha scritto Trump su Truth.