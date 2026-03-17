Raffaella Carrà, il figlio segreto? "Ne ho scritto 3 anni fa": cambia tutto

Il figlio segreto di Raffaella Carrà? Per Adriana Pannitteri, volto del Tg2, non sarebbe uno scoop: la giornalista, infatti, rivendica di averne scritto tre anni fa. La vicenda ruota attorno alla figura di Gian Luca Pelloni Bulzoni, presenza discreta ma costante accanto alla regina della tv negli ultimi anni della sua vita. Un legame che, secondo quanto ricostruito da Pannitteri nel suo libro, era noto nell’ambiente più vicino all’artista, ma mai realmente esplorato dal grande pubblico.

"Quale rapporto c'era tra lei e il suo autista guardia del corpo factotum, adottato poco prima della sua morte per consentire la nomina a erede?" si chiede Adriana tra le pagine del libro, edito da Morellini ben tre anni fa. Un passaggio rimasto ai margini del dibattito mediatico fino a oggi.

La giornalista spiega le ragioni di quella scelta: "Non ne ho parlato con enfasi perché Raffaella Carrà era morta da poco, e non volevo speculare o cavalcare l'ondata scandalistica". E aggiunge: "Ho una grande ammirazione per lei, e porto rispetto alla sua memoria. Il mio libro non voleva fare gossip, era un'inchiesta giornalistica e un tributo alla vita e alla carriera di un'artista del suo calibro".