Attentato al consolato russo a Marsiglia, due arresti: ecco chi finisce in manette

La polizia di Marsiglia ha arrestato due persone sospettate di aver lanciato bottiglie molotov contro il consolato russo nella città francese, attacco avvenuto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio. Secondo quanto rilanciato dal quotidiano locale La Provence, i due sono stati fermati durante una manifestazione pro-Ucraina che si è tenuta lunedì sera, in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa.

L'attacco al consolato russo fortunatamente non ha causato né vittime né danni significativi. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha sostenuto che l'episodio presenta "tutte le connotazioni di attacco terroristico", esortando le autorità francesi a intraprendere "misure rapide per indagare" e a compiere "passi per rafforzare la sicurezza delle nostre missioni diplomatiche". Pochi giorni prima, il Cremlino aveva avvertito circa possibili attacchi dell'intelligence ucraina a sedi diplomatiche russe in Europa.

Le autorità francesi hanno assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle sedi diplomatiche presenti sul loro territorio. Le indagini sono ancora in corso e mirano a determinare le motivazioni precise dietro l'attacco, oltre ad identificare eventuali complici coinvolti nell'azione.