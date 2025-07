Reazione a Catena, "ha attaccato l'Inno? Sfregio all'Italia": si scatena un pandemonio

Una nuova settimana. E come ogni settimana, si apre con Reazione a Catena, il programma condotto da Pino Insegno su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, il game-show campionissimo in termini di ascolti. E la settimana si apre ancora con una vittoria dei campioni in carica, i "Niente in ordine", i quali iniziano alla grande conquistando il gioco finale e vincendo 5250 euro.

Negli studi di Napoli, dove si registra il popolare quiz di Rai 1 condotto da Pino Insegno, si affrontano due squadre: i campioni “Niente in ordine” – ovvero Mimmo, Carlo e Antonia, amici provenienti dalla provincia di Foggia – e gli sfidanti “Radicati”, una famiglia friulana composta da due sorelle, Alessandra e Francesca, e dal padre Giuseppe. Come sempre, il momento decisivo del programma è rappresentato dall’Intesa Vincente, il gioco che mette alla prova la sintonia mentale e la rapidità di pensiero dei concorrenti. In questa puntata, i "Niente in ordine" riescono a indovinare 7 parole: un risultato discreto, ma sufficiente per superare i "Radicati", che si fermano a 5.

I campioni accedono così all’Ultima Catena, dove in palio c’è un montepremi iniziale di 90mila euro. Il loro percorso però è piuttosto accidentato: tra esitazioni e risposte sbagliate, l’importo si riduce sensibilmente fino ad arrivare a 11.250 euro prima dell’Ultima Parola. Il termine finale da indovinare segue la parola "Pezzo", inizia con "Sa" e termina con "O". I concorrenti scelgono di acquistare il terzo indizio, che si rivela essere "Roma", dimezzando il bottino a 5250 euro. Alla fine, propongono la parola “Sacco”, che si rivela corretta.