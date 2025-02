Europa, uno scudo nucleare per proteggere il continente: rumors sulla svolta bellica

25 febbraio 2025 a

Uno scudo nucleare per proteggere l'Europa: a schierarlo potrebbe essere la Francia, stando a quanto riportato dal Telegraph. Parigi, in particolare, si sarebbe detta disposta a dislocare jet con armi nucleari in Germania se gli Stati Uniti dovessero ritirare le loro truppe dal territorio dell'Unione. Stando a questa indiscrezione, quindi, la Francia sarebbe disposta a tutto pur di difendere e tutelare il vecchio continente.

L'ufficialità, però, ci sarebbe solo nel caso in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di ritirare le forze statunitensi dalla Germania. Un funzionario francese, che ha chiesto di rimanere anonimo, al Telegraph ha detto che questo eventuale schieramento "manderebbe un messaggio a Vladimir Putin" e farebbe pressione sul Regno Unito affinché ne segua l'esempio.

Friedrich Merz, candidato cancelliere tedesco e leader della Cdu, il partito conservatore che ha vinto le elezioni federali in Germania, ha già detto che l'Europa non dovrebbe più fare affidamento sugli Stati Uniti per la difesa. Di qui l'invito a Francia e Regno Unito ad avviare negoziati sulla difesa nucleare. Un invito che il senatore russo Alexei Pushkov ha definito folle. Nel frattempo, Trump ha criticato più volte l'Europa per il suo scarso contributo alla capacità di difesa della Nato e ha chiesto a tutti i paesi membri di aumentare il tetto di spesa per la Difesa, fino al 5% del Pil. Il capo del Pentagono Pete Hegseth, comunque, ha assicurato che gli Stati Uniti non hanno ancora discusso della possibilità di ridurre la loro presenza militare in Europa.