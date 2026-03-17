Incubo epidemia di norovirus a bordo: inferno in crociera

Doveva essere una vacanza da sogno tra acque cristalline e spiagge tropicali, ma per centinaia di passeggeri si è trasformata in un’esperienza da dimenticare. Una recente crociera nei Caraibi è finita sotto i riflettori dopo un’ondata di malesseri a bordo che ha coinvolto sia i viaggiatori sia parte dell’equipaggio, generando momenti di forte disagio. Secondo le prime ricostruzioni, diversi passeggeri della nave da crociera Star Princess hanno iniziato a manifestare sintomi gastrointestinali già nei primi giorni di navigazione. La nave era partita il 7 marzo da Port Everglades a Fort Lauderdale, in Florida.

Nel giro di poco tempo, i casi sono aumentati, costringendo il personale di bordo ad adottare misure di contenimento: isolamento dei soggetti colpiti, rafforzamento delle procedure igieniche e limitazioni in alcune aree comuni della nave. L’epidemia di norovirus. Al centro dell’episodio ci sarebbe un’epidemia di norovirus, che ha infettato 150 persone e membri dell'equipaggio, un agente patogeno noto per essere una delle principali cause di gastroenteriti acute, soprattutto in ambienti chiusi e affollati come navi da crociera, scuole e ospedali. Il norovirus è un virus estremamente contagioso che si trasmette facilmente attraverso il contatto diretto tra persone, superfici contaminate o alimenti e acqua infetti. Bastano poche particelle virali per provocare l’infezione, motivo per cui si diffonde rapidamente in contesti comunitari.

I sintomi compaiono generalmente dopo 12-48 ore dal contagio e includono nausea, vomito, diarrea, dolori addominali e, in alcuni casi, febbre e malessere generale. Sebbene nella maggior parte dei casi l’infezione si risolva spontaneamente in uno o due giorni, può risultare particolarmente debilitante e, nei soggetti più fragili, comportare rischi legati alla disidratazione. Non esiste un trattamento specifico contro il norovirus: la cura consiste principalmente nel mantenere una corretta idratazione e nel gestire i sintomi. Fondamentale è invece la prevenzione, che passa attraverso una scrupolosa igiene delle mani, la sanificazione degli ambienti e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, soprattutto in contesti ad alta densità di persone.