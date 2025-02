Trump, il figlio di Musk sporca la scrivania di Kennedy? "Rimuoverla", ordine del presidente

27 febbraio 2025 a

Dopo 64 annidi onorato servizio, la scrivania presidenziale appartenuta a Jfk- il Resolute Desk- è stata rimossa temporaneamente dallo studio ovale della Casa Bianca per essere ripulita.

A ordinarlo è stato il presidente Donald Trump, dopo la complicata visita del figlio di Elon Musk. La notizia, che il New York Post aveva dato per primo qualche giorno fa, continua a tenere banco sui social media. Mentre il padre risponde ai giornalisti sul lavoro di Doge per tagliare la spesa pubblica, il piccolo che si chiama XÆ A-12 si aggira per l’ufficio di Trump.

A un certo punto Musk Jr, 4 anni, si infila un dito nel naso e poi lo strofina sulla scrivania per pulirlo. La scena in diretta tv non deve essere sfuggita al Presidente che, noto per essere molto attento all’igiene, ha fatto portare via il tavolo. Trump stesso ha confermato, sorvolando sulle ragioni della rimozione, con un post su Truth a commento della foto della nuova scrivania.