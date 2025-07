Marco Rizzo sfida il Pd "rosso vergogna": "Mi candido a Pesaro"

Marco Rizzo scende in campo. E lo fa in protesta a quanto accaduto all'interno del Partito democratico. "La sinistra ha tradito la questione morale di Berlinguer, che vedendo gente come Ricci si rivolterebbe nella tomba e ha fregato troppa gente ancora convinta che il Pd sia una filiazione di un pensiero nobile e non una mutazione genetica opposta alla vecchia tradizione comunista. Siamo l’unica alternativa agli affaristi di destra e di sinistra", tuona il coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare.

Da Ancona, in occasione della presentazione delle misure socio-ecomomiche di DSP, Rizzo accusa dem e compagni vari di vedere "le comunità come un prodotto da spremere per ottenere profitti e consensi, noi ascoltiamo e studiamo per ricavare risposte vere ai bisogni ignorati di tantissimi marchigiani in difficoltà. Così nasce il nostro programma economico. Non vedo l’ora di candidarmi alle Regionali, nella circoscrizione, ormai solo ‘rossa di vergogna’ di Pesaro, per far capire a Ricci la differenza tra queste due visioni". Proprio quel Matteo Ricci, candidato con il centrosinistra finito indagato.