Emmanuel Macron straparla ancora a nome della Ue: "Trump, Dazi reciproci"

La guerra dei dazi sarà già scoppiata tra Cina e Stati Uniti, ma ancora non si hanno notizie di scontri sulle tariffe tra Europa e Stati Uniti. Ma a quanto pare il galletto Macron ha intenzione di ricoprire un ruolo da protagonista nella passerella mediatica che offre il dibattito tra i pro-Trump e gli anti-Trump. In palio c'è la leadership dell'Europa e Macron da qualche tempo parla un po' a sproposito a nome di tutti gli Stati Ue senza alcuna autorizzazione. Basti pensare all'ipotesi di un invio di truppe in Ucraina.

E ora anche sui dazi, dopo la minaccia da parte di Trump di piazzare tariffe al 25 per cento, Macron risponde dal Portogallo. Se i dazi doganali americani su acciaio e alluminio "verranno confermati, gli europei risponderanno e quindi ci saranno tariffe reciproche. Perche' dobbiamo proteggerci, dobbiamo difenderci", ha osservato il presidente francese durante una conferenza stampa congiunta a Porto con il primo ministro portoghese Luis Montenegro. "Non dobbiamo in alcun modo mostrarci deboli di fronte a queste misure", ha aggiunto.

Una presa di posizione netta che di fatto potrebbe aprire lo spazio a un braccio di ferro durissimo proprio tra Europa e Stati Uniti. Ma in questo contesto c'è un precedente che potrebbe stemperare la tensione. Infatti nel caso della Gran Bretagna, il presidente americano ha parlato di possibili accordi commerciali che potrebbero, dunque, escludere dazi con Londra. Insomma, l'ipotesi di misure separate, stato per stato, potrebbe prendere piede...